Coronavirus da trattare come il cancro: cosa dicono gli esperti

Con milioni di casi di coronavirus in tutto il mondo, gli scienziati corrono disperatamente per trovare un trattamento per il virus SARS-CoV-2. Dall’uso di farmaci esistenti per la malaria allo sviluppo di un vaccino completamente nuovo, i team di tutto il mondo stanno esaminando diverse opzioni.

Ora, uno scienziato afferma che potrebbe essere necessario “curare come il cancro” il coronavirus, con la distruzione delle cellule infette.

Coronavirus come il cancro: distruggere le cellule infette, lo afferma un farmacologo americano

Il dottor Kevan Shokat, un farmacologo dell’Università della California, a San Francisco, si riferiva alla ricerca che si concentra sulla ricerca di farmaci mirati alle cellule ospiti, piuttosto che sul virus stesso.

I virus si affidano alle cellule ospiti per replicarsi, inducendo le cellule del nostro corpo a copiare i loro genomi virali e a produrre le loro proteine ​​virali. Il farmacologo suggerisce che uccidere selettivamente queste cellule ospiti potrebbe essere una tattica più efficace per combattere il virus.

Tuttavia, questa tattica non è esattamente semplice. Sviluppare un farmaco in grado di distinguere tra cellule sane e quelle che sono state corrotte dal virus è molto complesso. Per fortuna, gli studi iniziali suggeriscono che questo coronavirus non muta così rapidamente come altri virus.