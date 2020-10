Coronavirus: eseguiti 177.669 tamponi ed individuati 19.644 nuovi contagi. Da ieri altre 151 vittime

Altra tornata di tamponi e, purtroppo, ancora più nuovi contagi nel Paese. Dunque, a fronte dei 177.669 test eseguiti nelle ultime 24 ore, sono stati ben 19.644 i nuovi casi censiti. Ripetiamo, nella sventura c’è però da dire che la maggior parte sono asintomatici o ‘soltanto positivi’.

Per quel che nello specifico riguarda le regioni maggiormente colpite dal maggior numero di nuovi casi, come sempre svetta prima la Lombardia (4.956), quindi il Veneto (1.729), poi la Campania (1.718), il Lazio (1.687), il Piemonte (1.548) ed anche la Toscana (1.526).

Sul fronte delle vittime, spiega il ministero della Salute, sale anche il numero dei decessi: 151 da ieri, che portano così il totale dei morti a 37.210.

‘Inesorabilmente’, continua ne frattempo a crescere (+79 unità), anche la lista dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, attualmente ben 1.128.

Sempre negli ospedali aumentano anche i ricoverati con sintomi più o meno gravi (+738 da ieri), per un totale ad oggi di 11.287.

Costretti a restare in chiusi nelle ultime 24 ore altre 16.363 persone. Sono così in tutto 190.767 gli italiani in isolamento domiciliare.

Anche se purtroppo non con la stessa quantità dei nuovi contagi, si continuano a censire nuovi guariti e dimessi, da ieri 2.309 in più, per un totale di 265.117 dall’inizio dell’emergenza.

Infine, rivela ancora il bollettino stilato dal ministero della Salute, riguardo ai positivi, è stata superata di 182 unità la soglia dei 200mila.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max