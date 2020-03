Coronavirus: i punti della casa da pulire regolarmente per fermarlo

In tempi di isolamento in casa per fermare la diffusione del coronavirus, tantissimi italiani stanno approfittando per fare delle pulizie straordinarie o anticipare le cosiddette pulizie di primavera.

Eppure, gli scienziati ricordano che esistono dei punti specifici della casa e degli oggetti che andrebbero puliti regolarmente per fermare la diffusione del coronavirus.

Pulire casa coronavirus: ecco cosa, dove e come assicurare la pulizia in casa per fermare il Covid-19

Fra questi, i caricabatterie e gli interruttori della luce sono tra i migliori punti che hanno bisogno di una pulizia regolare per fermare la diffusione del coronavirus. Dominic Ponniah, amministratore delegato della società Cleanology con sede a Manchester, ha avvertito che molti punti vengono dimenticati quando si fanno le pulizie in casa.

Il guru delle pulizie ha messo in evidenza caricabatterie e interruttori, ma anche bollitori e persino borse della spesa come oggetti in cui il virus potrebbe diffondersi. “L’epidemia di coronavirus ha reso la maggior parte di noi più consapevole della necessità di mantenere le nostre case pulite e libere da germi. Tutti conoscono gli evidenti punti di contatto ad alto rischio come servizi igienici, superfici e pavimenti, e in generale stiamo facendo un buon lavoro per mantenerli immacolati.”

“Ma è facile dimenticare quanti punti di contatto ad alto rischio ci sono nelle nostre case – ha spiegato l’esperto di pulizia – specialmente se viviamo con altre persone. Potremmo non pensare alla pulizia di oggetti come caricabatterie e bollitori, ma ciò non significa che non comportino rischi. Qualsiasi oggetto che viene toccato regolarmente può ospitare il virus per diversi periodi di tempo, quindi è meglio prevenire che curare.”

Coronavirus: si può prendere toccando le superfici se non disinfettate. Ecco la lista dei punti da pulire a fondo in casa

Gli scienziati hanno scoperto che è possibile essere infettati da Covid-19 toccando le superfici contaminate. Gli esperti hanno scoperto che può vivere su cartone per un massimo di 24 ore e su superfici in plastica e acciaio inossidabile per un periodo compreso tra due e tre giorni.

Ecco di seguito 11 punti o oggetti in casa che bisognerebbe pulire regolarmente: