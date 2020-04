Coronavirus, iFeel-You, braccialetto Iit per misurare la distanza di sicurezza: cos’è, come funziona

Coronavirus, iFeel-You, braccialetto Iit per misurare la distanza di sicurezza: cos’è, come...

Per combattere contro il coronavirus ogni arma è lecita ed è in questo periodo soprattutto la tecnologia ad andare incontro alle esigenze delle persone, sia in termini di prevenzione che di cura.

Oltre alla ormai nota app Immuni che tanto sta facendo discutere e sulla quale sono ormai note gli ultimi chiarimenti tecnici su obbligatorietà e funzionamento, si sta parlando molto in queste ore di un braccialetto Iit che serve, in linea di principio, per misurare il corretto distanziamento tra le persone.

Leggi anche: Coronavirus, App Immuni, regole privacy tracciamento, dati anonimi e no geolocalizzazione: info cancellate entro 31 Dicembre 2020

In pratica, si tratta di uno strumento che avvertirebbe quando ci dovessimo trovare troppo vicini ad un’altra persona, oltre a fornire tutta un’altra serie di importanti parametri e indicazioni. Ma quali?

E come funziona questo strumento? Dove e come trovarlo? Come usarlo? Ecco tutte le risposte del caso.

Coronavirus, braccialetto Iit misura distanza: vibra se troppo vicini e registra codici per risalire al contagio

Viene presentato come uno strumento avveniristico: un braccialetto che vibra se siamo troppo vicini a qualcuno e registra codici e informazioni utili per risalire al contagio.

Si parla dunque di un braccialetto ‘intelligente’ da mettere addosso nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, per potere arrivare a monitorare la distanza di sicurezza tra persone e allo stesso tempo anche la temperatura corporea.

aggiornamento 1.40

Lo ha messo a punto l’Istituto Italiano di Tecnologie di Genova che ora cerca aziende e investitori per la produzione su vasta scala.

Si chiama iFeel-You, il braccialetto sfrutta i risultati di ricerca ottenuti nell’ambito del progetto europeo An.Dy dedicato anche allo sviluppo di una tuta sensorizzata capace di monitorare alcuni parametri del corpo umano.

aggiornamento ore 5.13

Il prototipo, realizzato dal gruppo di ricerca Dynamic Interaction Control Lab dell’IIT a Genova usa alcuni degli algoritmi e delle tecnologie che i ricercatori hanno ideato per la tuta sensorizzata per leggere il movimento del corpo ed emettere un segnale radio: quando due braccialetti si trovano in prossimità, vibrano emettendo un segnale di allerta e facilitando il rispetto della distanza di sicurezza.

aggiornamento ore 10,13