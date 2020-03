Coronavirus, il bollettino: 1.835 contagiati, 52 morti, e 149 persone guarite

“Con le 18 persone morte oggi, 15 in Lombardia e 3 in Emilia Romagna, il numero delle vittime sale a 52, mentre questa sera abbiamo 66 persone guarite. Così il totale dei guariti da coronavirus sale a 149“.

Così Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus (e capo della Protezione Civile), nella consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione rispetto ai numeri legati all’emergenza.

“Dei nuovi casi il 50% è asintomatico”

“Il totale delle persone ancora malate di coronavirus è di 1.835 – ha poi aggiunto Borrelli – un incremento di 258 rispetto a ieri sera. Quello che è confortante è che il 50% dei 258 è di persone asintomatiche o in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e il 10% è in terapia intensiva”.

Infine, ha concluso il capo della Protezione Civile, ad oggi “I tamponi effettuati finora sono stati 23.345“.

Max