Coronavirus, in Corea del Sud 763 contagi. E la borsa crolla

E’ sempre più un caso mondiale, e oltre al contagio, si diffonde la paura, sia sociale che economica. Il coronavirus spaventa uomini e donne in tutto il globo e in tutti i luoghi in cui i focolai dei contagi sono stati individuati i numeri purtroppo crescono.

Un esempio è la Corea del Sud, laddove in queste ore sono stati ufficializzati nuovi copiosi dati di contagio.

Coronavirus, crescono i contagi in Corea del sud

Rispetto infatti, ai numeri precedenti, ora si parla di 161 nuovi contagi per un totale di 763 di soggetti che avrebbero dunque contratto il coronavirus.

Aggiornamento ore 2,13

Numeri confermati. I casi di contagio da coronavirus in Corea del Sud salgono a quota 763, a seguito dei 161 nuovi casi annunciati dalle autorità sanitarie. Nell’ultimo comunicato c’è anche una settima vittima.

Intanto, tra la conseguenze immediate non c’è solo il panico, la paura e la progressiva solitudine a cui un po’ tutti fanno ricordo per il terrore dei contagi. Ma anche l’economia e le borse pagano dazio in tal senso con il crollo di Seul.

Aggiornamento ore 4,53

Borsa di Seul crolla a seguito dell’annuncio dei 161 nuovi casi di infezioni da coronavirus in Corea del Sud: l’indice Kospi cede lo 3,01%, scivolando a 2.097,74 punti.

In down anche la Borsa di Hong Kong: nelle primissime battute l’indice Hang Seng cede lo 0,75%, a 27,105.35 punti. calano le borse cinesi, con Shanghai a -0,39% e Shenzhen a -0,09%

Aggiornamento ore 8,04