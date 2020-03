Coronavirus: lo youtuber Francesco Belardi finge di entrare in zona rossa

Uno YouTuber italiano è stato preso di mira per aver fatto finta di entrare in una “zona rossa” del coronavirus. Francesco Belardi, 24 anni, ha pubblicato un video per i suoi 390.000 fan di YouTube, fingendo di essere entrato in nell’area in quarantena di Lodi.

Francesco Belardi: chi è lo youtuber che ha finto di entrare in zona rossa del coronavirus

Nel video, Belardi ha affermato di aver eluso i checkpoint per girare “riprese esclusive” dell’area. Mentre il video originale è stato rimosso, un video delle sue storie di Instagram è stato pubblicato su YouTube. Ora potrebbe rischiare tre mesi di carcere.

Nel video, Belardi ha affermato che lui e tre amici sono riusciti a sgattaiolare oltre i punti di controllo, prima di esplorare l’area interdetta. Ha detto: “Le voci che circolano sono false: puoi entrare nella zona rossa in completa tranquillità, ma poi non puoi lasciarla per quattordici giorni”.

Il giornale La Repubblica ha rivelato che Belardi ha effettivamente girato i video nella vicina città di Guardamiglio, che si trova al di fuori della “zona rossa”. Ora, è stato presentato un reclamo contro lo YouTuber, che potrebbe affrontare tre mesi di carcere e una multa salata per “pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose”