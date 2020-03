Coronavirus, Meloni: “Da Conte un atteggiamento criminale verso Italia”

Giorgia Meloni è seriamente intenzionata a denunciare quelle che suo avviso sono state le contraddizioni tradite dal governo in questa delicata fase di emergenza sanitaria. Stamane, intervenendo a ‘L’Aria che tira’, su La7, la leader di Fdi ha rimarcato che ”Questa bulimia comunicativa del governo, ‘questo fatto di voler per forza dare un segnale della propria presenza’, così come l’assenza di una comunicazione chiara, creano confusione e producono rischi enormi. Non solo hanno fatto confusione, ma Conte ha proprio delle responsabilità gravissime“. Inoltre, ha aggiunto la Meloni, ‘Il comportamento del ministro Speranza, invece, è tutt’altra cosa: parla quando deve parlare. Non è stato l’atteggiamento di Conte. Il mio atteggiamento è cambiato quando ho visto il premier, che nel disperato tentativo di attaccare un presidente di Regione di un partito avversario, ha detto che c’era stata una falla nel nostro sistema sanitario, trasformando l’Italia nel paese degli untori d’Europa. Sei un criminale a fare una cosa del genere. Conte ha un atteggiamento criminale verso l’Italia”.

Max