Coronavirus nel Lazio, l’assessore D’Amato: ”Ecco perché l’Rt sopra 1 era inevitabile”. Casi ad Anzio

‘Apparentemente’ abbiamo ripreso in mano le nostre vite e, come se ‘il peggio fosse passato’ (ci riferiamo al coronavirus), c’è chi programma l’estate e chi come passare una serata un allegria con gli amici.

Purtroppo invece siamo ‘ancora dentro’, seppure con minori conseguenze, la virulenza non ha certo cessato di ‘inseguirci’ e, come ha confermato stamane Alessio D’Amato (assessore alla Sanità del Lazio), “Nella valutazione settimanale del ministero della Salute il valore Rt rimane sopra l’1, era inevitabile poiché occorrono due settimane per vedere gli effetti del contenimento dei focolai”.

Coronavirus Lazio, D’Amato: “Crescono i guariti”

Un chiaro riferimento ai due casi del San Raffaele e del palazzo occupato alla Garbatella, ciò non toglie che siano tutte rose e fiori. “Oggi – ha poi aggiunto ancora l’assessore – registriamo un dato di 13 casi positivi e un decesso. Crescono i guariti che nelle ultime 24 ore sono stati 58, raggiungendo un totale complessivo di 6.412, e sono quasi otto volte il numero degli attuali positivi. Prosegue il trend in calo nelle province, che registrano zero casi e zero decessi, mentre a Roma città si registrano 5 nuovi casi, di cui tre del Bangladesh”.

Contagi a Roma 5 nuovi: 3 cittadini del Bangladesh

Già, nuovi casi, ‘importati’ con la ‘frettolosa’ riapertura degli scali aerei, forse nella speranza di attrarre qualche turista. ”Nello specifico, nella Asl Roma 2 si registrano due casi di rientro dal Bangladesh con volo da Dacca e per entrambi è stato avviato il contact tracing internazionale e la segnalazione anche al ministero dei Trasporti per le necessarie verifiche sui controlli all’imbarco – ha continuato D’Amato – Un terzo caso nella Asl Roma 3 è di nazionalità del Bangladesh, per cui è stata avviata l’indagine epidemiologica“.

Contagi: nel Lazio oggi 5 nuovi casi, 3 ad Anzio

Infine, tanto per restare in tema contagi, sempre stamane, la Asl Roma 6 ha reso noto che “si registrano cinque nuovi casi, di cui 3 ad Anzio, tutti con link scollegati tra loro e di questi uno è un caso di una donna proveniente da Londra risultata positiva alla pre-ospedalizzazione”.

Mah, meglio non abbassare la guardia…

Max