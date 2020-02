Coronavirus, parola all’immunologo Fauci: primo test tra 2-3 mesi

Dunque occorreranno Due o tre mesi per la prima sperimentazione del vaccino contro il coronavirus: a dirlo in un’intervista all’ANSA è Anthony Fauci, uno dei più famosi immunologi del mondo.

Fauci è il direttore dell’istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Ecco cosa ha detto: “Stiamo lavorando con l’azienda biotecnologica Moderna e con la Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation)”.

Aggiornamento ore 14,13