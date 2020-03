Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 14 marzo: nessun nuovo caso, 99 contagiati, 17 in terapia intensiva

Dall’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma arriva il nuovo bollettino quotidiano di aggiornamento sulle condizioni dei pazienti e sul numero di ricoveri per Coronavirus. Al momento i pazienti COVID 19 positivi sono in totale 99, numero inalterato rispetto a ieri. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In totale sono 315 i pazienti negativi e dimessi e 26 i pazienti positivi trasferiti a casa o la Città militare della Cecchignola per il decorso della malattia.

L’Istituto Spallanzani ha accolto, oggi, una delegazione di 9 persone della Croce Rossa Cinese composta da Medici e Ricercatori che sono stati in prima linea nella lotta al Covid-19 in Cina. La delegazione cinese ha scambiato con la comunità scientifica dello Spallanzani ogni utile esperienza al fine di condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al Nuovo coronavirus e si è infine recata in visita alla Coppia cinese, ormai clinicamente guarita.