Coronavirus Roma, positivo marito dipendente: chiusa sede Municipio XV e uffici

Il marito di una dipendente del Municipio XV di Roma è risultato positivo al Covid 19. E’ stato perciò deciso di chiudere la sede del municipio e gli uffici fino al 25 marzo.

L’annuncio è stato dato dal presidente del Municipio XV Stefano Simonelli che precisa: “La collega, che al momento non ha alcun sintomo, ha svolto l’ultimo giorno lavorativo nella sede Municipale di via Flaminia il giorno 11 marzo”.

“Per questo motivo, – spiega Simonelli – in accordo con il Direttore Apicale, abbiamo ritenuto opportuno chiudere la suddetta sede fino a mercoledì 25 marzo incluso così da far trascorrere i 14 giorni utili a verificare se la collega svilupperà dei sintomi. Sospese, al momento, sempre su via Flaminia, le prenotazioni per l’accesso del pubblico agli uffici. In ultimo si informa che è già stato richiesto un intervento straordinario di pulizia con prodotti specifici.

Sempre in via precauzionale saranno chiusi gli Anagrafici di Prima Porta e di Via Riano come quelli di La Storta e Cesano, presso i quali era già stato sospeso l’accesso al pubblico. Le persone prenotate per CIE o altri documenti saranno contattati dagli Uffici per concordare nuovo appuntamento.