Coronavirus, tutti i programmi TV di informazione in prima serata del 24 Marzo: Speciale TG5, Cartabianca e DiMartedì

Coronavirus, tutti i programmi TV di informazione in prima serata del 24...

Sono giorni in cui l’informazione in TV non è mai troppa, a fronte della dilagante emergenza della pandemia del Coronavirus. Ecco perchè, anche quest’oggi, 24 Marzo arrivano ben tre programmi di news.

Quali sono? Su che cosa in particolare verteranno? Ecco tutte le indicazioni, le anticipazioni e i chiarimenti.

Coronavirus, di informazione in prima serata del 24 Marzo: torna #Cartabianca

L’emergenza coronavirus è al centro del nuovo appuntamento di #cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. L’Italia è ancora in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Tante, troppe le vittime, tantissimi i contagiati ma anche importanti sono i numeri dei guariti.

Pertanto il talk racconterà il grande impegno di medici e infermieri, il vero primo fronte in piena emergenza. Tutti loro, in primis, lanciano l’appello sull’unica regola madre da rispettare: restare a casa.

Coronavirus, di informazione in prima serata del 24 Marzo: Speciale Tg5

A Canale5, dalle ore 21.40 arriva in prima serata lo Speciale Tg5, è guerra totale, ma quando finirà?

Canale5 dunque dedica all’emergenza coronavirus un lungo speciale condotto da Cesara Buonamici con Luciano Onder. Lo speciale del telegiornale diretto da Clemente J. Mimun parlerà – con aggiornamenti in diretta – di come sta andando la battaglia globale contro il coronavirus in Italia e nel mondo.

Tanti i collegamenti dalle città italiane e dalle capitali estere per ascoltare le storie di chi sta combattendo in prima linea. Ci saranno news minuto per minuto, interviste a politici ed economi, e la presenza di esperti internazionali del panorama scientifico.

Coronavirus, di informazione in prima serata del 24 Marzo: DiMartedì

A La7 dalle, ore 21.15 torna anche DiMartedì che ovviamente sarà incentrato sulla crisi sanitaria ed economica globale. Il nuovo appuntamento con il talk show curato e condotto da Giovanni Floris affronterà l’evoluzione nella politica italiana ed internazionale dell’emergenza legata al Coronavirus. Tanti come di norma gli ospiti in studio ed in collegamento.