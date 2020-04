Coronavirus, un nuovo test in grado di diagnosticare il Covid in un’ora

Gli scienziati hanno sviluppato nuovi dispositivi di test in grado di diagnosticare Covid-19 in poco più di un’ora. Il kit di test rapidi Lab-in-Cartridge progettato da DnaNudge, una società di spinout dell’Imperial College di Londra, è attualmente in fase di valutazione.

Il test implica la raccolta di tamponi nasali e gola dai pazienti e la loro collocazione su una “cartuccia” che va in una macchina nota come NudgeBox per l’analisi.

Coronavirus, da Londra la “cartuccia” in grado di scovare il Covid-19 in circa un’ora. Ecco come funziona

Il dispositivo cerca tracce di materiale genetico appartenente al coronavirus nei campioni, in quello che è noto come test di reazione a catena della polimerasi.

La tecnologia si basa sul servizio di test del DNA dei consumatori della società che mappa il profilo genetico degli utenti sui principali tratti sanitari legati all’alimentazione.

Un team di ingegneri, guidato da Chris Toumazou, amministratore delegato e co-fondatore di DnaNudge, ha affermato che il test ha mostrato successo nelle prime fasi e finora oltre 200 persone sono state testate in uno studio in corso.

Il professor Toumazou ha dichiarato: “I primi risultati della validazione per la nostra tecnologia nello studio sui pazienti Covid-19 sono stati eccellenti. Finora la specificità, ovvero la capacità di identificare correttamente i casi negativi, è del 100%.”

Il test Lab-in-Cartridge è in grado di diagnosticare il virus in poco più di un’ora, mentre i test attuali nei laboratori centralizzati possono richiedere almeno un giorno o più, hanno sottolineato i ricercatori, anche se nelle scorse settimane si è parlato di un altro tipo di test capace di fornire risultati in tempi brevi.

Nel frattempo, mentre gli scienziati hanno scoperto altri sei tipi di coronavirus simili al Covid-19 nei pipistrelli, diventano più chiari quelli che sono i fattori di rischio principali, e le cose che hanno in comune le persone che muoiono di coronavirus: ecco quali.