Coronavirus, ecco il test laser in grado di rilevare il coronavirus nella saliva in pochi minuti

Coronavirus, ecco il test laser in grado di rilevare il coronavirus nella...

Un test della saliva che rileva istantaneamente il coronavirus con i laser potrebbe essere disponibile entro un anno, affermano gli scienziati. I ricercatori stanno sviluppando un sensore laser in grado di rilevare la malattia nel primo punto di infezione dalla saliva o un tampone nasale in pochi minuti.

A quanto pare, il biosensore ottico non è invasivo e troverà il Covid-19 nell’uomo non appena sarà presente nel corpo.

Test coronavirus: speranza dal metodo con laser, dalla saliva in breve tempo. Come funziona

Il team di ricerca afferma che la tecnologia necessita ancora di ulteriori adattamenti e test, ma potrebbe essere disponibile al più tardi entro un anno.

Questo metodo è stato originariamente sviluppato per cercare infezioni batteriche o biomarcatori del cancro. Il rivelatore utilizza la fotonica, la tecnologia che manipola la luce, per identificare le infezioni nei pazienti con una piccola quantità di virus.

I ricercatori affermano che per la diagnosi in tempo reale con un’elevata specificità da un campione a bassa concentrazione, il sensore è molto più affidabile del kit a test rapido del coronavirus, che rileva se una persona ha avuto il coronavirus in precedenza.

Il sistema è stato trovato prestto l’Istituto catalano di nanoscienza e nanotecnologia, in Spagna dove i ricercatori hanno testato i dimostranti su campioni di pazienti forniti dagli ospedali.

La coordinatrice del progetto, la professoressa Laura Lechuga, ha dichiarato: “Con migliaia di morti in tutto il mondo, abbiamo urgente bisogno di un nuovo kit di test rapido che sia accurato, altamente sensibile, non invasivo ed economico da produrre. Attualmente stiamo integrando tutta la strumentazione in una scatola portatile da 25x15x25 cm con un controllo tablet.”

“Al momento, il nostro rilevatore è intuitivo, con la preparazione che richiede solo competenze tecniche e potrebbe essere ampiamente utilizzato da medici generici o infermieri per testare i pazienti. Il nostro nanosensore è in grado di rilevare i filamenti di RNA che identificheranno completamente il nuovo coronavirus.”