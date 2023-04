Corruzione e appalti truccati a Roma

Corruzione e appalti truccati. Maxi operazione delle Procura di Velletri che nella mattinata di oggi ha portato all’esecuzione di 24 misure cautelari di cui 12 a carico di militari dell’Aeronautica. In tutto sono 39 gli indagati per un presunto giro di tangenti in relazione ad appalti per opere infrastrutturali della Forza Armata del valore complessivo di circa 3 milioni di euro: 14 soggetti (arrestati), 10 ordinanze di applicazione dell’obbligo di dimora e la notifica di ulteriori 15 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati.

Seguono aggiornamenti