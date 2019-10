Corso sanità finto, giovane si suicida: tragedia a Cosenza

Troppa la delusione per la scoperta: un giovane di Cosenza non ha retto alla disperazione quando ha capito che il corso per operatore sanitario ai cui ha preso parte era in realtà una truffa. Proprio per questo i NAS nella giornata di oggi hanno arrestato 6 persone.

Suicidio a Cosenza: “Ipotesi istigazione al suicidio”

Quando il giovane di Cosenza, disoccupato da anni, ha scoperto la truffa si è tolto la vita per la disperazione. Lo ha rivelato il colonnello Vincenzo Maresca, comandante dei Nas di Napoli, durante una conferenza stampa indetta questa mattina: “Il giovane, disoccupato da anni è stato sopraffatto dalla disperazione”.

Eugenio Facciolla, Procuratore della Repubblica di Castrovillari, durante la stessa conferenza stampa, ha affermato che “le indagini sono ancora in corso. Stiamo verificando anche l’ipotesi di un’istigazione al suicidio. La morte del giovane risale ad un’epoca antecedente l’avvio delle indagini. Stiamo approfondendo e verificando tutto, comunque”.