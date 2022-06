Corte Suprema e aborto Usa, Amanda Knox: “Torno in Italia?”

(Adnkronos) – “Devo tornare in Italia?”. Con un tweet, Amanda Knox commenta così la decisione con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato la sentenza che garantisce il diritto di aborto. “L’Italia cattolica prevede più diritti riproduttivi umani degli Stati Uniti”, scrive, pubblicando uno screenshot che riassume la normativa italiana: le donne possono chiedere l’aborto per motivi di salute, economici o sociali. L’aborto viene praticato gratuitamente negli ospedali pubblici o viene praticato in strutture private autorizzate a livello regionale. Amanda Knox, come è noto, in Italia è stata condannata e poi assolta dall’accusa di omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher in Italia nel 2007.