Cortesie per gli ospiti oggi 30 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 30 settembre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 30 settembre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 30 settembre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 30 settembre 2020

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

12:40 Cortesie per gli ospiti

Caterina e Eva vs. Antonio e Daniel

Due mogli contro i due rispettivi mariti, in una sfida inedita a colpi di buone maniere, allestimento e menù. Quale alleanza avrà la meglio?

13:40 Cortesie per gli ospiti

Lucille e Alessandro vs. Alice e Alessandro (Gipsy in the Kitchen)

Lucille e Alessandro puntano su ricette vegetariane. Alice e Alessandro useranno il loro spirito gitano!

14:40 Cortesie per gli ospiti

Ep.2

Alessia e Dino sfideranno i loro avversari con una serata dedicata ai 7 chakra in onore della medicina olistica. Simona e Lorenzo sono madre e figlio e dedicheranno la serata alla scaramanzia partenopea.

18:20 Cortesie per gli ospiti

Rita e Rossella vs. Fabrizio e Adriano

Rita e Rossella, sorelle creative ed eccentriche, propongono un menù “di famiglia”. Fabrizio e Adriano rispondono con una serata a base di pesce.

19:20 Cortesie per gli ospiti

Federica e Elisa vs. Roberta e Humi

Federica e Elisa propongono un menù ispirato all’amore e alla musica anni ’70. Roberta e Humi rispondono con i profumi dell’Oriente.

20:20 Cortesie per gli ospiti

Giambattista e Camilla vs. Daniela e Giulia

Giambattista e Camilla propongono il classico menù della domenica dai sapori semplici ma gustosi. Daniela e Giulia puntano sul KM0.

