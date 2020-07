Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 15 Luglio su Real Time: orari, canale, cosa succede repliche

Cortesie per gli ospiti fa anche oggi il suo ritorno in tv con nuove puntate ricche di emozioni e spunte: ma a che ora andranno in onda e quante sono le puntate di oggi? E su cosa si baseranno le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 15 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano in onda su Real Time che si fonda su prove culinarie incentrate sulla presentazione, all’accoglienza e alla tipologia dei piatti. I tre conduttori hanno il ‘compito’ di giudicare la serata e i concorrenti sulla scia di quel che essi propongono. In particolare su l’arredo della casa, su come è apparecchiata la tavola e per la compagnia agli ospiti e sulle portate servite.

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Ma oggi cosa succede? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 15 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 15 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni su Cortesie degli ospiti in onda oggi 15 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

12:00 Cortesie per gli ospiti – Valentina e Emanuela vs. Arianna e Giacomo

In questa puntata Valentina e Emanuela producono un menù creativo. Arianna e Giacomo presentano una serata basata dei sapori orientali e della musica.

13:00 Cortesie per gli ospiti – Sabina e Barbara vs. Francesco e Andrea

Sabina e Barbara si danno da fare con un menù dai sapori iberici. Francesco e Andrea rispongono con una serata basata sulla loro “Maremma Romana”. Chi avrà la meglio?

14:00 Cortesie per gli ospiti – Daniela e Flavia vs. Valentina e Giulia

Daniela e Flavia si affidano per la tavola alla loro passione per le serate in compagnia. Valentina e Giulia optano per una serata basata del cibo sano. E’ questa la sfida della puntata delle 14.00

18:20 Cortesie per gli ospiti: Alessandra e Ilaria vs. Ciro e Massimo

Dopo una sosta, torna nel pomeriggio un nuovo appuntamento con Alessandra e Ilaria e un menù che è una combinazione della tradizione pugliese e di quella partenopea. Gli sfidanti sono Ciro e Massimo, due amici che hanno la passione per la musica popolare.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Luciana e Roberto vs. Federica e Giorgia

In questo episodio invece Luciana e Roberto incentrano la serata alla loro Napoli. I loro avversari, Federica e Giorgia puntano su una cena puntano sui ricordi d’infanzia.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Liliana e Julio vs. Laura e Annalisa

Ultimo appuntamento di giornata, Liliana e Julio vogliono stregare i giudici con una serata dai sapori latino americani. Laura e Annalisa raccontano con sapori esotici le loro avventure.