Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 17 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 15 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 17 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 17 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 17 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 17 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:35 Cortesie per gli ospiti – Ep.5

Nella prima puntata odierna il menù di Claudia e Melania è ispirato al design. Le sfidanti, Giorgia e Valentina, amano i vini e i dolci. Il loro menù sarà un mix di queste loro passioni. Una sfida tutta al femminile, chi trionferà?

12:35 Cortesie per gli ospiti – Ep.6

Nell’episodio dell’ora di pranzo, Gennaro e Mara si metteranno in gioco con una cucina tradizionale rivisitata in chiave moderna. Gli sfidanti, Mariateresa e Francesco, puntano sulla cucina della tradizione meridionale.

13:35 Cortesie per gli ospiti – Ep.7

A cavallo degli orari dei pranzi italiani, ecco Greta e Giorgia con un menù fresco dai sapori estivi per sfidare Pasquale e Carmine, artisti partenopei che si esibiscono nella posteggia napoletana e in altri spettacoli tradizionali.

Aggiornamento ore 8.40

18:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Le 12 lune vs. Le Origini

Nella versione bad and breakfast, Mariateresa e Antonio gestiscono un B&B ricavato dalle rovine dei Sassi di Matera. Saverio e Anna, aiutati da nonna Antonietta, guidano una struttura all’avanguardia.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.27

Si ritorna in onda nella fascia preserale con Cristina e Janette hanno creato un menù dai sapori classici e decisi. Per avere la meglio sui loro avversari, Franco e Barbara porteranno in gioco le loro radici ciociare.

20:25 Cortesie per gli ospiti – Giorgia ed Emanuela vs. Silvia e Daniele

Ultimo episodio odierno: Giorgia ed Emanuela, madre e figlia, propongono un serata dai sapori classici. Silvia e Daniele presentano un menù di pesce.

aggiornamento ore 15.40