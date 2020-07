Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 28 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 28 Luglio 2020 si ripresenta anche oggi di nuovo in televisione, e come sempre su Real Time. Come risaputo, stiamo parlando delle repliche del noto reality – game della cucina, che si fonda su ‘duelli’ sulla presentazione dei piatti e sul loro tipo di preparazione e gusto.

Cortesie per gli ospiti è un format culinario che si fa notare e apprezzare per stile e idee originali, che tutti i giorni intrattiene i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 28 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa gareggiare una gara tra concorrenti diversi su aspetti culinari vari come per esempio la presentazione, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Chi avrà la meglio?

12:30 Cortesie per gli ospiti – Simona e Fernanda vs. Manuela e Guglielmina

Nella prima puntata odierna, fissata all’ora di pranzo, Simona e Fernanda propongono un menù basato sulla tradizione napoletana. Manuela e Guglielmina rispondono con una serata a tema moda e design.

13:30 Cortesie per gli ospiti –Loredana e Anna vs. Emilia ed Emanuele

A cavallo dell’ora di pranzo ecco la seconda puntata. Loredana e Anna lanciano la sfida con una serata eccentrica a tema aperitivi. Emilia ed Emanuele rispondono con un menù italo-americano, in stile spaghetti western.

14:25 Cortesie per gli ospiti – Francesco e Caterina vs. Matteo e Francesca

Il post pranzo arriva con una terza puntata spettacolare. La prima coppia farà della musica reggae il tema portante della serata. Matteo e Francesca propongono un menù “nerd”, ispirato ai fumetti.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.13

Con il ritorno nella fascia pomeridiana, ecco un’altra puntata nella quale Andrea ed Elena accolgono i loro ospiti con un allestimento floreale speciale. I loro sfidanti saranno Andrea e Pino: il tema del loro matrimonio sarà l’oro e hanno deciso di offrire un’anteprima ai loro ospiti.

20:20 Cortesie per gli ospiti –Cristiana e Doriana vs. Marcello e Paolo

Ultima puntata della giornata odierna con Cristiana e Doriana, amiche-vicine, propongono piatti light e allegri come loro. Marcello e Paolo, il gatto e la volpe, rispondono con un menù tutto campano.

