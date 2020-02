Covid-19, ecco il nuovo nome del Coronavirus deciso dall’Oms

Il nome ufficiale del Coronavirus è Covid-19. Lo ha deciso l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, in un briefing a Ginevra. Perché il cambio nome? Lo ha rivelato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms: “Perché è facile da pronunciare”, ha dichiarato.

Aggiungendo inoltre che in questo modo nel nome non sarà presente il nome di un paese specifico, ma solo quello medico: “Dà anche un format standard da usare per ogni futura epidemia di coronavirus”. Intanto continua la ricerca al vaccino del Covid-19, che proprio secondo L’Oms sarà pronto in 18 mesi.

Notizia in aggiornamento.