Covid, 40mila romani bloccati in Inghilterra per le vacanze di Natale

40mila romani bloccati in Inghilterra, costretti a non partire, spaventati dall’idea di non sapere se e quando torneranno a casa. E’ caos oltremanica per tanti cittadini della Capitale, non solo residenti a Londra e Gran Bretagna che, entro il 24 dicembre, avrebbero dovuto prendere un volo per trascorrere il Natale in famiglia. Causa covid, non si potrà. Diversi, sono tuttavia costretti a tornare perchè i contratti di lavoro sono terminati, i corsi di studio finiti e gli affitti in scadenza. Dovranno chiedere ospitalità ad amici e arrangiarsi: e non sono pochi.

Covid, 40mila romani bloccati in Inghilterra: cosa succede

Secondo un report del consolato italiano a Londra, in Gran Bretagna risiedono circa 400 mila italiani registrati come residenti, dei quali 206mila nati in Italia. Ogni anno in media per le vacanze natalizie il 10% di loro, dunque 40mila connazionali, fa ritorno a casa, ma quest’anno, complice il covid e la sua variante, sarà impossibile o quasi. E’ vero caos tra voli cancellati, spesso senza comunicazioni, treni bloccati, e pullman fermi in stazione. Il tutto, mentre il livello 4 del governo inglese vieta di uscire, tra quarantene, città spettrali e file ai supermercati. Natale a Londra, dunque: per molti romani, però, non certo cine panettone.