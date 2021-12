L’Austria revocherà il lockdown domenica, come previsto. Lo ha confermato il neo cancelliere austriaco Karl Nehammer, spiegando che resteranno in vigore restrizioni per coloro che non si sono vaccinati contro il coronavirus.

”Il lockdown per i vaccinati termina domenica. Il lockdown per i non vaccinati continua”, ha dichiarato Nehammer nel suo primo discorso ufficiale da cancelliere.