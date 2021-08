“I vaccini funzionano, pure molto bene. Però bisogna vaccinarsi, fatelo alla svelta”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Al messaggio Burioni allega il grafico sull’incidenza dei casi gravi di Covid-19 registrati dall’1 luglio in Israele tra gli over 60 vaccinati e non vaccinati. Due curve che indicano un distacco ampio tra i due gruppi, con un’assoluta prevalenza di non vaccinati.