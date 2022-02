Covid Campania, De Luca: “Obbligo mascherine all’aperto rimane”

(Adnkronos) –

L’obbligo di mascherine all’aperto in Italia cessa l’11 febbraio ma la Campania lo manterrà qualche altra settimana come misura di contrasto ai contagi covid, come dice il governatore Vincenzo De Luca. “Le mascherine? In Campania saremo come al solito più prudenti che nel resto d’Italia e credo sia ragionevole avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina”, dice il presidente della Regione. “A volte – aggiunge – ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Non è così, bisogna essere estremamente prudenti. E’ chiaro che ci avviamo verso l’esaurimento della quinta fase di contagio, la situazione sta migliorando nettamente, ma credo che sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo di mascherina nel momento in cui andiamo verso il Carnevale, San Valentino, feste e festini”.

“Abbiamo registrato nelle scorse settimane cose francamente demenziali, in modo particolare in relazione al mondo della scuola. Le ordinanze nazionali hanno mandato al manicomio le famiglie e i docenti. Stendiamo un velo pietoso, è stato qualcosa di indescrivibile quello che hanno fatto per la scuola”, prosegue De Luca, a margine di una visita all’Aeroporto Costa d’Amalfi nel comune di Pontecagnano (Salerno) per l’avvio dei lavori di allungamento della pista.

“Andiamo avanti – dice ancora – e cerchiamo di completare la campagna di vaccinazione per i bambini. Ieri eravamo a 181mila bambini vaccinati nella fascia 5-11 anni, quindi la cosa va bene. Dobbiamo completare questa fascia di vaccinazione, per il resto cominciamo a guardare davvero con fiducia e serenità al futuro. E’ del tutto evidente che stiamo uscendo ormai dall’epidemia”.