Covid, Capua: “Possiamo schiacciare virus”

“Siamo quasi arrivati, abbiamo tutto per schiacciare la curva”. La professoressa Ilaria Capua vede il traguardo vicino nella lotta al coronavirus. “Siamo a buon punto per la zona bianca? Assolutamente sì. Il superscudo sta funzionando, stiamo proteggendo la popolazione fragile. Usiamo i mesi che ci separano dall’autunno per terminare la campagna di vaccinazione, per vaccinare tutte le persone che ne hanno bisogno. Se non fermiamo questa catena, potremmo trovarci con sacche di circolazione virale e si ricomincia a chiudere”, dice la scienziata, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, a DiMartedì. “Siamo quasi arrivati. La campagna di vaccinazione sta andando bene, i vaccini che abbiamo a disposizione funzionano e continuano a funzionare. Abbiamo tutto quello che ci serve per schiacciare la curva. Non solo per abbassarla, proprio per schiacciarla”, dice.