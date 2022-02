Covid, Costa: “Lavoriamo perché il 31 marzo finisca lo stato d’emergenza”

Due mesi alla scadenza dello stato di emergenza, fissata al prossimo 31 marzo. Due anni dopo stop ai Dpcm, e anche le misure anti-Covid dovrebbero essere allentate. Dopo l’ondata di Omicron la previsione fatta dagli esperti è che nei prossimi mesi l’emergenza dovrebbe finire la sua corsa. Lo ha ribadito Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Radio Anch’io’ Su Rai Radio 1”

“Stiamo lavorando allo stop dello stato di emergenza al 31 marzo – ha detto Costa. – La pandemia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine, ma i dati in questo senso sono positivi e ci auguriamo che continuino e dobbiamo continuare con le terze dosi”. Ha poi aggiunto: “La politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della scienza. Al momento non è prevista”.

Il sottosegretario ha parlato della situazione relativa alla scuola: “Dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare quindi siamo procedendo con un percorso condiviso con le Regioni e la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati è una delle ipotesi per semplificare le norme e credo che si possa arrivare a questo risultato”.

Anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenendo a Metropolis, il podcast con video di Repubblica.it ha detto: “Credo che il 31 di marzo lo stato di emergenza non sarà prorogato. E per la fine di febbraio avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo. Forse andrebbe ripensato anche il green pass, in base all’andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l’altro andrà rimodulata, fatta su persona”.