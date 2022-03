Covid, il report: a febbraio venduti test per 50 milioni di euro

(Adnkronos) – Nel mese di febbraio 2022 sono stati venduti test antigenici Covid per 50,2 milioni di euro in farmacie, parafarmacie, e-commerce e grande distribuzione. A farla da padrone sono le farmacie con 41,6 milioni di euro. Ad analizzare lo scenario per l’Adnkronos Salute è Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico. Per quanto riguarda invece i tamponi anticorpali ne sono stati venduti per un totale di 867,2 mila euro nei canali farmacia (840mila euro), parafarmacia, e-commerce e grande distribuzione.

A gennaio, mese in cui si sono registrate code fuori dalle farmacie per fare i test anti-Covid, sono stati venduti tamponi anticorpali per un totale di 2,2 milioni di euro nei canali farmacia (2,1 milioni), parafarmacia, e-commerce e grande distribuzione. Sempre nel mese di gennaio, per quanto riguarda i test antigenici, ne sono stati venduti per un totale di 169,4 milioni di euro nei canali farmacia (145,5 mln), parafarmacia, e-commerce e grande distribuzione. Dunque, fra tamponi anticorpali e antigenici, le vendite hanno totalizzato 171,6 mln di euro.