Covid Italia, 18.678 contagi e 26 morti: bollettino 12 giugno

(Adnkronos) – Sono 18.678 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 26 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 127.704 tamponi con un tasso positività al 14,6%. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi per il Covid, 4.118 in totale e 42 in più di ieri. Calano invece i pazienti in terapia intensiva, 183 in totale, 10 in meno di ieri.



LAZIO – Sono 2.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.041 tamponi molecolari e 12.484 antigenici con un tasso di positività al 17,3%. I ricoverati sono 454 (+2 da ieri), 29 le terapie intensive (-2) e 2.013 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 1.672. Nel dettaglio, per la Asl Roma 1, 613 i nuovi casi e nessun decesso; Asl Roma 2, 582 i nuovi casi e nessun decesso; Asl Roma 3: sono 477 i nuovi casi e nessun decesso; Asl Roma 4: sono 124 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 190 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 210 i nuovi casi e nessun decesso.

Nelle province si registrano 504 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 133 i nuovi casi e nessun decesso. Asl di Latina: sono 238 i nuovi casi e nessun decesso. Asl di Rieti: sono 40 i nuovi casi e nessun decesso. Asl di Viterbo: sono 93 i nuovi casi nessun decesso.

LOMBARDIA – Sono 2.368 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 morti che porta il totale delle vittime a 40.670 decessi da inizio pandemia nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.358 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’11,6%. Cala leggermente il numero dei ricoverati: nei reparti Covid ordinari sono 428, 8 meno di ieri; nelle terapie intensive 20, una meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano si registrano 822 contagi. Seguono le province di Brescia, con 294 nuovi casi, Monza e della Brianza (+238), Varese (+169), Bergamo (+162), Como (+134) e Pavia (+117). Incremento a due cifre negli altri territori lombardi: Lecco registra 96 contagi, Mantova 89, Cremona 74, Sondrio 44 e Lodi 39.

SARDEGNA – Sono 565 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.420 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 come ieri, mentre quelli in area medica sono 93. Sono 11.166 i casi di isolamento domiciliare.

TOSCANA – Sono 1.035 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Toscana, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto per cui il numero delle vittime da inizio pandemia nella Regione resta fermo a 10.126 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.432 tamponi molecolari e 5.606 antigenici rapidi. I ricoverati sono 197, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 13 in terapia intensiva, un numero stabile rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi rispetto a ieri Firenze a 268, Prato a 40, Pistoia a 82, Massa-Carrara a 66, Lucca, Pisa a 162, Livorno a 111, Arezzo a 73, Siena a 64 e Grosseto a 60.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.818 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto che porta il totale delle vittime nella Regione a 17.007 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.114 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 1.340 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 658 pari a 8 in più rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 326 nuovi casi seguita da Modena a 239, Ravenna a 226, Parma a 195, poi, Reggio Emilia a 179, Rimini a 173, Ferrara a 129, Cesena a 127, quindi, Forlì a 80, infine, Piacenza a 72 in più rispetto a ieri così come il Circondario imolese. In isolamento a casa 17.846 persone.

CALABRIA – Sono 353 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto per un totale di 2.633 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.391 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 413 persone. Un ricovero in più da ieri per un totale di 159) e, infine, una terapia intensiva occupata in meno per un totale di tre.