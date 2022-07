Covid Italia, Rezza: “Alta circolazione virus, in aumento congestione ospedali”

(Adnkronos) – “Data l’elevata velocità di circolazione del virus” Sars-CoV-2, “e il fatto che d’estate ci sono sempre grandi eventi e grandi aggregazioni di persone”, per proteggersi dal rischio di contagio Covid “è bene mantenere comportamenti prudenti e soprattutto usare la mascherina in caso di grandi aggregazioni”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commenta in un video i dati emersi dal monitoraggio settimanale ministero-Istituto superiore di sanità sull’andamento epidemiologico Covid-19.

In Italia, spiega Rezza, si registra “un aumento della congestione delle strutture ospedaliere anche se, per fortuna, il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è ancora relativamente basso”.

Anche gli altri indicatori continuano a mostrare dati in aumento. “Continua a crescere anche questa settimana – riepiloga Rezza – il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 1.071 casi per 100mila abitanti, quindi abbiamo superato di nuovo quota 1.000. Anche l’Rt mostra una tendenza alla salita: siamo ormai a 1,4, quindi ben al di sopra dell’unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 13,3% e al 3,5%”.

Rezza torna poi a ricordare che “possiamo proteggere le persone più fragili e più anziane dalle forme gravi di malattia grazie alla seconda dose booster di vaccino”.