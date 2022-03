Covid Italia, Viola: “Non è tutto finito, mascherina al chiuso estremamente utile”

(Adnkronos) – Covid in Italia, la partita non è ancora chiusa. A sottolinearlo è Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, intervenuta alla trasmissione ‘Radio anch’io’, su Radio Uno. “In questo momento dobbiamo evitare di pensare che sia tutto finito. Uno strumento che ancora oggi, a mio avviso, è estremamente utile, è mantenere la mascherina nei luoghi chiusi, dove sappiamo che il contagio può diffondersi molto. Dobbiamo non avere fretta. La partita con Sars-Cov-2 non è chiusa. Il virus sta continuando a cambiare”, ha affermato l’esperta.

“Omicron 2 – ha ricordato – è molto più trasmissibile di Omicron. E si sta diffondendo un po’ ovunque nel mondo. E’ prevalente in Europa, in Asia, in Africa e in varie Regioni del mondo”. Stiamo “osservando una situazione molto grave e preoccupante in diversi Paesi. Da noi la situazione non è così drammatica ancora. E speriamo che mantenendo alta attenzione resti così”.

L’andamento che si registra, in ogni caso, non era inatteso. “Sta succedendo quello che avevamo immaginato, quando calava la curva dei contagi, guardando cosa stava succedendo in Danimarca, con la prevalenza della nuova variante Omicron 2 che era diventata rapidamente prevalente”.