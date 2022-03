Covid Lazio, il bollettino di oggi

Attraverso il consueto bollettino giornaliero, l’assessore alla sanità laziale, Alessio D’Amato, ha fatto il punto sulla situazione Covid nel Lazio: su 11.406 tamponi molecolari e 51.441 tamponi antigenici, per un totale di 62.847 tamponi, si registrano 6.214 nuovi casi (+3.770) e 15 decessi (+10). 1.060 i ricoverati (-82), 92 le terapie intensive (-7) e +10.524 i guariti. Sono 1.060 i ricoverati, 82 in meno da ieri, 92 le terapie intensive occupate, 7 in meno da ieri.

D’Amato ha analizzato così i dati odierni, in salita rispetto alle ultime settimane: “Dopo tre settimane in calo rallenta la discesa, si registrano +1.600 casi rispetto a stesso giorno della settimana precedente”.

Ha concluso l’assessore: “Da domani sarà attivo l’hub di Ostiense che insieme a quello di Termini sarà il secondo polo attivo a Roma per i cittadini provenienti dall’Ucraina per il rilascio del codice Stp, per le vaccinazioni anti Covid e sono iniziate anche quelle pediatriche. In tutte le province le Asl hanno dedicato hub per le vaccinazioni dei profughi ucraini. Ad oggi sono stati rilasciati oltre 1.200 codici Stp”.