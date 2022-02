Covid, “L’Italia è il secondo paese europeo per numero di morti”, rivela il report settimanale dell’Oms, che segna un calo globale dei contagi

Ora che, grazie ad una summa di circostanze (dai vaccini all’impressionante sequela di contagi da Omicron, passando per l’arrivo della bella stagione), la situazione epidemiologica sta allentando la morsa sul Paese – tanto è che Draghi ha annunciato lo stop alla stato di emergenza per il 31 marzo – possiamo forse tirare finalmente un sospiro di sollievo. Tuttavia, nel gioire, guardandoci indietro ci lasciamo alle spalle migliaia di morti. Anzi, come rivela l’ultimo bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), fra tutti i paesi del continente europeo purtroppo l’Italia è stato il secondo per numero di vittime. Complessivamente, sempre nella regione europea, si segnala un deciso calo dei contagi – comunque parliamo di oltre oltre 7,2 milioni di nuovi casi – pari a -26% rispetto alla settimana precedente.

Oms: nell’ambito dei contagi soltanto l’Islanda ha registrato un aumento di oltre il 20%, mentre il resto del pianeta segna un -21%

Dunque, spiega il report dell’Oms, nell’ambito di questo picco iniziato alla fine di gennaio, soltanto l’Islanda ha evidenziato un significativo aumento (oltre il 20%) di contagi. Negli ultimi 7 giorni monitorati (17.293 contagi, +30%).

Su scala globale, nella settimana comporta fra il 14 ed il 20 febbraio, sono stati registrati oltre 12 milioni di contagi, parliamo di un -21% rispetto alla settimana precedente. Stessa cosa anche per i decessi (-8%), che nell’ultima settimana hanno toccato quota 67mila.

Oms: riguardo ai decessi, il triste primato è ad appannaggio della Russia, seguita subito dopo dal nostro Paese

Riguardo invece al triste primato dei decessi, è ad appannaggio della Russia che, se per quanto riguarda i contagi conta oltre 1,2 mln positivi segnalati (-7%), rispetto ai decessi ne registra ben 5.252, pari a un +9%.

Un triste primato, come dicevamo, che subito dopo vede il nostro Paese il quale, anche quest’ultima settimana – per quanto in calo, -11% – ha comunque registrato 2.024 decessi, per una media di 3,4 ogni 100mila abitanti.

Oms: dall’inizio della pandemia ad oggi, nel mondo registrati 422milioni di casi positivi, e ben 5,8 milioni di morti

Infine, a livello globale, ad oggi sono stati censiti qualcosa come 422milioni di casi positivi, e ben 5,8 milioni di morti, cifre che ci rimandano a numeri simili a quelli registrati da una guerra.

Oms: ad eccezione dell’area del Pacifico occidentale, dove son aumentati (+29%), i contagi calano invece ovunque

‘Mappando’ l’attuale situazione contagi a livello mondiale, il capillare report stilato dall’Oms evidenzia che, fatta eccezione all’area del Pacifico occidentale, dove son aumentati (+29%), in questa ultima settimana il calo ha praticamente coinvolto la maggior parte delle aree geografiche mondiali. In numeri:

Regione del Mediterraneo orientale (-34%)

Americhe (-29%)

Regione Europea (-26%)

Regione Africana (-22% )

Sudest asiatico (-17%).

Oms: a parte le regioni Pacifico occidentale, maglia nera anche i decessi, tutte le altre aree registrano invece un consistente calo

Riguardo infine ai decessi nell’ultima settimana, premesso che anche in questo caso un aumento è stato registrato soltanto nelle regioni del Pacifico occidentale (+21%) e dell’Africa (+20%), il calo ha riguardato:

Il Sudest asiatico (-37%)

Le Americhe (-9%)

La Regione Europea (-5%)

La Regione del Mediterraneo orientale (-4%).

Max