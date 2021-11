Covid, Lopalco: “Lockdown per senza vaccino? Meglio Green pass esteso”

Lockdown solo per chi non ha il vaccino anti Covid? “Un uso estensivo del Green pass e la limitazione di concederlo solo a chi è vaccinato o ha una esenzione alla vaccinazione per motivi di salute sarebbe, penso, più applicabile è ugualmente efficace”. Risponde così all’Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, commentando il modello austriaco del lockdown per i non vaccinati.

E sull’ipotesi di non curare i no vax, Lopalco spiega: “Non curare chi si ammala o far pagare le cure se non ci si è vaccinati non fa parte della nostra cultura. E cozza con il nostro servizio sanitario universale. Bisogna convincere e spingere sempre più chi non vuole vaccinarsi a farlo”.

“Le previsioni per Natale non sono negative rispetto alla pandemia. I segnali al momento non sono preoccupanti. Se il programma vaccinale prosegue al ritmo attuale credo che potremo evitare ondate pandemiche invernali”, aggiunge l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia.