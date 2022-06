Covid oggi Abruzzo, 1.117 contagi e un morto: bollettino 22 giugno

(Adnkronos) – Sono 1.117 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 giugno 2022 in Abruzo, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto, portando le vittime totali a 3.370. Da ieri sono state dimesse 850 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.703 tamponi molecolari e 4.301 test antigenici.

Di questi, 109 pazienti, uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 268 rispetto a ieri, Chieti a 292, Pescara a 267 e 251 a Teramo.