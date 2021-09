Covid oggi Abruzzo, 87 contagi: bollettino 3 settembre

Sono 87 (di età compresa tra 2 e 83 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 3 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto: si tratta di un 96enne della provincia di Pescara, il cui decesso è avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl.

Rispetto a ieri, altri 141 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.209, nel totale sono ricompresi anche 405 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche (-55 rispetto a ieri). Sono 87 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2117 (-56 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.