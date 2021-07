Covid oggi Calabria, 122 contagi e zero morti: bollettino 31 luglio

Sono 122 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 31 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.894 i tamponi effettuati, +79 guariti, il totale dei morti nella regione resta fermo a 1.255. +43 gli attualmente positivi, +41 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). L’Asp di Catanzaro comunica che dei 12 soggetti positivi, uno è residente fuori regione.

L’Asp di Crotone comunica che dei 30 soggetti positivi, 14 sono migranti ed uno residente fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica che dei 36 soggetti positivi, 8 sono migranti. Infine, l’Asp di Cosenza comunica che dei 36 soggetti positivi, uno è residente fuori regione.