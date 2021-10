Sono 197 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.786 tamponi. Da ieri ci sono stati 130 guariti. Da inizio pandemia ci sono state 1.447 vittime in Calabria. Si registrano, inoltre, 63 persone in isolamento, 4 ricoverati e, infine, 4 terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri.