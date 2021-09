Covid oggi Emilia Romagna, 453 contagi e nessun decesso: bollettino 12 settembre

Sono 453 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Processati nelle ultime 24 ore 24.764 tamponi, per un tasso di positività dell’1,8%. Non si registrano nuovi decessi. L’età media dei nuovi positivi è di 40,3 anni. Rispetto a ieri sale sia il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dove ci sono 45 pazienti (+2), che quello negli altri reparti Covid, che sono attualmente 398 (+8).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 531 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 389.354. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.033. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.590 (-88), il 97% del totale dei casi attivi.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 127 nuovi casi, seguita da Parma con 56 e Bologna con 46. Poi da Rimini (42), Reggio Emilia (35), Ravenna e Ferrara (33), Forlì (23) e infine Cesena (22) e il Circondario Imolese e Piacenza (18).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.139.544 dosi; sul totale sono 2.911.018 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.