Covid oggi Fvg, 138 contagi: bollettino 3 settembre

Sono 138 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 3 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 2,91%. Sono inoltre 3.703 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,51%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre rimangono 53 gli ospedalizzati in altri reparti.

I totalmente guariti sono 106.045, i clinicamente guariti 93 mentre le persone in isolamento sono 1.259. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un assistente amministrativo dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Si registrano inoltre, relativamente alle strutture residenziali per anziani, i contagi di un operatore (Trieste) e di due ospiti (Trieste e Gorizia).