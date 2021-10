Covid oggi Giappone, revocato stato di emergenza

E’ stato revocato in Giappone lo stato di emergenza nazionale per il coronavirus che era in vigore da aprile. Lo riportano i media locali, sottolineando che i contagi quotidiani sono tornati ai livelli di luglio, ovvero prima dell’impennata legata ai Giochi Olimpici. “La nostra battaglia contro il Covid-19 entrerà in una nuova fase – ha spiegato l’ufficio del primo ministro giapponese Yoshihide Suga – In futuro, il governo continuerà ad agire con l’obiettivo di attuare misure per contrastare la diffusione del virus preparandosi ad affrontare la prossima ondata di contagi”.

Ristoranti e parchi a tema si stanno già preparando per un grande afflusso di clienti e visitatori. Sotto lo stato di emergenza, ai residenti delle prefetture colpite era consigliato di non recarsi in luoghi affollati, mentre a ristoranti e bar era stato chiesto di chiudere alle 20 e di non servire alcolici. A Tokyo, il governo metropolitano ha deciso che i locali possono servire alcolici solo se ricevono la certificazione per le loro misure anti-Covid.