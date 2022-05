Covid oggi Italia, 17.155 contagi e 84 morti: bollettino 9 maggio

(Adnkronos) – Sono 17.155 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 126.559 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,5% contro il 15,1% ieri.

In aumento i ricoveri con sintomi, 80 in più da ieri per un totale di 8.735, e le terapie intensive, dove si trovano 7 persone in più di ieri per un totale di 363. Dall’inizio della pandemia sono morte 164.573 persone.



SARDEGNA – Sono 500 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 maggio. Si registrano inoltre altri 5 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.630 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 272 (stesso dato di ieri). 25.671 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 364 ). Si registrano 5 decessi: due donne di 92 e 103 anni e un uomo di 93, residenti nella provincia di Oristano; due uomini di 49 e 71 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna.

VENETO – Sono 1.119 i nuovi contagi da covid in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 9 maggio. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.702.540, mentre gli attualmente positivi sono 57.095. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.517. Negli ospedali veneti sono ricoverate 505 persone in area medica e 26 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 116.

PUGLIA – Sono 1.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 9.166 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 431 – Provincia di Bat: 64 – Provincia di Brindisi: 140 – Provincia di Foggia: 134 – Provincia di Lecce: 279 – Provincia di Taranto: 147 – Residenti fuori regione: 9 – Provincia in definizione: 5.

Sono 93.689 le persone attualmente positive in Puglia, 526 ricoverate in area non critica, 25 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 1.092.617 casi totali nella Regione, 10.718.303 test eseguiti, 990.575 persone guarite e 8.353 decessi.

TOSCANA – I nuovi contagi da Covid in Toscana registrati nel bollettino di oggi, 9 maggio, sono 750 su 4.917 test, di cui 1.304 tamponi molecolari e 3.613 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,25% (64,6% sulle prime diagnosi). Si registrano inoltre altri 11 morti.

ABRUZZO – Sono 585 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 386656. Dei positivi odierni, 545 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 89enne della provincia di Pescara) e sale a 3248. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 326.740 dimessi/guariti (+788 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 56668 (-231 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4414 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. 319 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 56340 (-219 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 752 tamponi molecolari (2284218 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2685 test antigenici (3627189). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 17.02 per cento.

CALABRIA – Sono 694 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 9 maggio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 3.770 i tamponi effettuati, +1.217 guariti, 2.539 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -525 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 230) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 9).

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.095 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 maggio 2022 in Emilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione e 4.625 guariti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.352 tamponi, di cui 4.617 molecolari e 3.735 test antigenici rapidi, con un tasso di positività al 25,1%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 35, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.260, 43 in più rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 376 nuovi casi, seguita da Modena a 374 e Reggio Emilia a 328, poi, Parma a 245 e Ravenna a 210. In isolamento a casa 42.706 persone.

VALLE D’AOSTA – Sono 27 i nuovi contagi da covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 9 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. 66 i guariti. Gli attuali positivi sono 1.325 di cui 28 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I decessi da inizio epidemia nella regione sono stati 533. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 48, i tamponi effettuati 126.