Covid oggi Italia, 28.630 contagi e 281 morti: bollettino 14 febbraio

(Adnkronos) – Sono 28.630 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 281 morti che porta a 151.296 il numero delle vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 283.691 tamponi con un tasso di positività al 10,1%. I ricoverati con sintomi sono 16.050, 10 in meno da ieri. Sono 1.173 i ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno da ieri.



CAMPANIA – Sono 3.035 i nuovi contagi da Coronavirus emersi in Campania oggi, 14 febbraio 2022, dall’analisi di 24.647 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione sono inseriti 29 nuovi decessi, 18 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 73 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.213 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 3.659 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 16 morti. “Su 8.874 tamponi molecolari e 27.329 antigenici per un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovi casi positivi (-2.287); sono 16 i decessi (+10), 1.861 i ricoverati (-49), 180 le terapie intensive (-2) e +13.142 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.985”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

VENETO – Sono 2.145 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio pandemia nella regione è di 1.269.475, quello dei decessi a 13.569. Scendono ancora (-730) gli attuali positivi, che sono 105.436. Nelle strutture ospedaliere si registra una diminuzione (-12) nei ricoveri in area medica, ora sono 1.414 pazienti, mentre nelle terapie intensive (131) la situazione è invariata.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.695 i contagi da coronavirus oggi, 14 febbraio 2022, in Emilia Romagna, su un totale di 17.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.633 molecolari e 9.727 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15.5%. Si registrano 32 decessi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 113 (-8 rispetto a ieri, pari al -6,6%), l’età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.118 (+51 rispetto a ieri, +2,5%), età media 74,4 anni.

TOSCANA – Sono 1.680 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 29 morti. I nuovi casi, 849 confermati con tampone molecolare e 831 da test rapido antigenico, che portano il totale a 816.725 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 736.501 (90,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 6.934 tamponi molecolari e 8.221 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,1% è risultato positivo. Sono invece 3.185 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 71.558, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.193 (3 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 17 uomini e 12 donne con un’età media di 79,6 anni.

BASILICATA – Sono 327 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 14 febbraio. Si registrano inoltre altri 5 morti. 2.144 il totale dei tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Melfi (2), Cancellara, Trecchina e Bernalda. Sono state registrate 344 guarigioni.

Di nuovo in aumento la pressione sugli ospedali, i ricoverati per Covid-19 sono 103 (+3) di cui 5 (-2) in terapia intensiva: 52 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.660 somministrazioni. Finora 465.975 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,2% della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 431.378 hanno ricevuto la seconda (78%) e 325.091 sono le terze dosi (58,8%), per un totale di 1.222.444 somministrazioni effettuate.

ABRUZZO – Sono 725 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 14 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) portano il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 244.402. Dei contagi odierni, 368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 80enne della provincia di Teramo e di un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.883.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 106.137 (-349 rispetto a ieri). Sono 492 i (-6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 25 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 105.620 (-344 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.653 tamponi molecolari e 5.418 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10,25%.

PUGLIA – Sono 2.238 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 27.842 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 617, Bat: 173, Brindisi: 173, Foggia: 443, Lecce: 632, Taranto: 172, Residenti fuori regione: 20, Provincia in definizione: 2.244. Sono 96.359 le persone attualmente positive, 741 le ricoverate in area non critica, 64 in terapia intensiva. Dati complessivi: 681.474 casi totali, 8.324.021 tamponi eseguiti, 577.676 persone guarite e 7.439 decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 458 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. Su 2.049 tamponi molecolari sono stati rilevati 110 nuovi casi, con una percentuale di positività del 5,36%.

Sono inoltre 3.720 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi (9,35%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 401, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (18.56%), seguita dalla 50-59 (18.12%) e 30-39 (13.32%).

SARDEGNA – Sono 993 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. Dei nuovi casi 745 sono stati diagnosticati da antigenico. In totale sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 4267 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 403 (-6). 33.986 sono i casi di isolamento domiciliare (+36). Si registrano 10 decessi: 2 uomini di 53 e 82 anni, residenti nella provincia di Sassari; 1 donna di 90 e un uomo di 92 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 76 e 83 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 60 anni, residente nella provincia di Oristano; 3 decessi nella provincia di Nuoro. Lo comunica la Regione Sardegna.

CALABRIA – Sono 904 i nuovi contagi registrati oggi, 14 febbraio 2022, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 5.113, mentre sono +1.180 guariti e 6 i morti (per un totale di 2.008 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -282 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 349) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 31)