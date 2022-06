Covid oggi Italia, 30.526 contagi e 18 morti: bollettino 19 giugno

(Adnkronos) – Sono 30.526 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 18 morti. I tamponi processati in 24 ore sono 160.211 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 19,1%.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+67) e I ricoveri ordinari (+6).

I DATI DALLE REGIONI



TOSCANA – In Toscana sono 1.659 i nuovi casi Covid (387 confermati con tampone molecolare e 1.272 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.175.467 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.135.612 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.385 tamponi molecolari e 6.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,9% è risultato positivo. Sono invece 2.494 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.719, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 252 (16 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 92 anni, a Livorno.

EMILIA ROMAGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.523.449 casi di positività, 2.485 in più rispetto a ieri (ma i dati di Parma sono incompleti a causa di un problema tecnico), su un totale di 9.039 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.415 molecolari e 4.624 test antigenici rapidi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 27%. Continua, intanto, la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.566.193 dosi; sul totale sono 3.793.410 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.916.268.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+3 rispetto a ieri), l’età media è di 67,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 690 (+18 rispetto a ieri), età media 75,3 anni. Si registra un decesso in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 78 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.034.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 939 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 876 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4120 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 92 ( +3 ); 14320 sono i casi di isolamento domiciliare ( +788). Si registra il decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.