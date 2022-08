Covid oggi Italia, 35.360 contagi e 134 morti: bollettino 23 agosto

(Adnkronos) – Sono 35.360 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 134 morti.



Nelle ultime 24 ore sono stati processati 207.761 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 17%. Calano a 254 i ricoveri in terapia intensiva, uno in meno da ieri, e i ricoveri ordinari, pari a 6.378 in totale, 138 in meno da ieri.

LAZIO – Sono 2.555 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.757 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,6%.

I ricoverati sono 680 i ricoverati (-22), 38 le terapie intensive (-2) e 10.525 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.100.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 357 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 485 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 258 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 208 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 232 i nuovi casi e 3 i decessi.

Nelle province si registrano 908 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 371 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Latina sono 341 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Viterbo sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA – Sono 1.102 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.174 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 121, 3 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 14.552 persone.

ABRUZZO – Sono 1.243 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 23 agosto 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti che porta a 3.615 il numero delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 199 tamponi molecolari e 1.299 test antigenici. I guariti sono stati 1.043. I ricoverati in area medica sono 176, 6 in meno rispetto a ieri, 8 (numero invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 107.548 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+279 rispetto a ieri), 152.355 in provincia di Chieti (+318), 123.984 in provincia di Pescara (+266), 128.763 in provincia di Teramo (+290), 11.680 fuori regione (+52) e 8.686 (+38) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.