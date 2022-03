Covid oggi Italia, 39.963 contagi e 173 morti: bollettino 5 marzo

(Adnkronos) – Sono 39.963 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 5 marzo, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 173 morti.

DATI E NUMERI COVID DALLE REGIONI



LAZIO – Sono 3.934 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 marzo 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. “Oggi nel Lazio, su 9.264 tamponi molecolari e 29.497 tamponi antigenici per un totale di 38.761 tamponi, si registrano 3.934 nuovi casi positivi (+232), sono 5 i decessi (-15), 1.126 i ricoverati (-43), 92 le persone nelle terapie intensive (+1) e 6.843 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. I casi a Roma città sono a quota 1.876”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.056 i contagi da coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 5 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 14 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 11.388 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.598 molecolari e 4.790 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 68 (+2 rispetto a ieri, pari al 3%), l’età media è di 63,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.167 (-26 rispetto a ieri, -2,2%), età media 74,6 anni.

TOSCANA – Sono 2.699 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 marzo 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 22 decessi. I nuovi casi Covid (906 confermati con tampone molecolare e 1.793 da test rapido antigenico) portano il totale a 869.684 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 836.153 (96,1% dei casi totali). I ricoverati sono 762 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 10 uomini e 12 donne con un’età media di 83,5 anni.

PUGLIA – Sono 3.811 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 marzo 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 12 decessi. Sono 74.265 le persone attualmente positive in Puglia, 557 ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva. Da inizio emergenza 753.242 casi totali nella Regione, 8.868.298 test eseguiti, 671.255 persone guarite e 7.722 decessi.

SARDEGNA – Sono 1.301 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 marzo 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9673 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (-2). I pazienti ricoverati in area medica sono 317 (-10). 24.620 sono i casi di isolamento domiciliare (-172). Si registrano 6 decessi: un uomo di 88 e una donna di 99 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 95 e un uomo di 98 anni, residenti nella provincia di Oristano, e due uomini di 72 e 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 719 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione, si tratta di un 86enne di San Vito al Tagliamento. Da inizio pandemia i decessi sono stati 4.803. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.858 tamponi molecolari e 6.183 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 150.

BASILICATA – Sono 548 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 marzo 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 2.883 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Muro Lucano, Potenza, Tursi. Sono state registrate 486 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 91 (-4) di cui 1 in terapia intensiva: 52 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 39 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.500.