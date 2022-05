Covid oggi Italia, 40.522 contagi e 113 morti: bollettino 7 maggio

(Adnkronos) – Sono 40. 522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 113 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 305.563 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,3%. In calo i ricoverati con sintomi Covid.

Sono in totale 8.815 i ricoverati, 349 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 355, otto in meno da ieri.



CAMPANIA – Sono 4.751 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 maggio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 28.554 tamponi, di cui 7.554 antigenici. I ricoveri nei reparti ordinari Covid sono 647 e 38 le terapie intensive occupate.

LAZIO – Sono 3.578 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.912 tamponi molecolari e 21.790 antigenici con un tasso di positività al 12%. I ricoverati sono 1.058, 7 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 58. Da ieri sono guarite 5.277 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.779.

Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 634 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 617 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 528 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 212 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 284 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 337 i nuovi casi. Nelle province si registrano 966 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 314 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Latina: sono 450 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 69 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 133 i nuovi casi.

TOSCANA – Sono 2.358 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Si registrano inoltre altri 10 morti. 1.114.150 il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.059.500 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.938 tamponi molecolari e 13.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,4% è risultato positivo. Sono invece 3.403 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 44.723, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 522 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un’età media di 83,3 anni.

SARDEGNA – Sono 1.118 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Si registrano inoltre altri 2 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (uno in meno rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 266 (- 2) mentre sono 25.928 i casi di isolamento domiciliare (-524 ). Si registrano 2 decessi: un uomo di 89 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 85 anni residente nella Provincia di Sassari.

CALABRIA – Sono 1.290 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Si registrano inoltre altri 5 morti. 7.218 i tamponi effettuati, +2.953 guariti. Il totale dei decessi nella regione è di 2.533. Il bollettino, inoltre, registra -1.668 attualmente positivi, -9 ricoveri (per un totale di 240) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 11).

BASILICATA – Sono 497 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 maggio 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 2.171 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Tito e Tramutola. Registrate 713 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 103 (-6) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 66 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 37 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.569.

Per la vaccinazione, ieri somministrate 314 dosi. Finora 468.147 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.846 hanno ricevuto la seconda (79,9 per cento), 355.948 sono le terze dosi (64,3 per cento) e 2.704 le quarte dosi (0,5 per cento), per un totale di 1.268.645 somministrazioni effettuate.

ABRUZZO – Sono 1.480 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 7 maggio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti, di cui 3 in provincia di Chieti, uno a L’Aquila e gli altri 3 a Teramo. Da ieri sono guarite 1.184 persone. I ricoverati in area medica sono 301 e 9 le terapie intensive occupate. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 262, Chieti a 555, Pescara a 319 e Teramo a 306.

VENETO – Sono 4.176 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Si registrano inoltre altri 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.698.280, mentre gli attualmente positivi sono 59.816. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.512. Negli ospedali veneti sono ricoverate 522 persone in area medica e 22 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 106. Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.863 vaccinazioni anti-Covid.