Covid oggi Italia, 51.208 casi e 77 morti: bollettino 24 luglio

(Adnkronos) – Sono 51.208 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 77 morti.

I tamponi effettuati in più da ieri sono 262.032 e il tasso di positività è al 19,5%. I ricoveri ordinari sono complessivamente 10.925 (+68 rispetto a ieri) mentre sono in lieve calo (-3) i ricoveri in terapia intensiva che scendono a 405 con 28 ingressi del giorno.

LAZIO – Si registrano 4.777 nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono 3 i decessi (-4), 1.091 i ricoverati (-4), 71 le terapie intensive (-2) e +5.233 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,3%. I casi a Roma città sono 2.265.

In dettaglio nella Asl Roma 1 sono 766 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; nella Asl Roma 2 sono 729 i nuovi casi; nella Asl Roma 3 si registrano 770 contagi; nella Asl Roma 4 191 i nuovi positivi; nella Asl Roma 5 sono 380 e nella Asl Roma 6 si contano 435 nuovi casi. Nelle province si registrano 1.506 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 543, nella Asl di Latina 569. Si registra anche un decesso così come nella Asl di Rieti dove i contagiati sono 171. Nessun morto nella Asl di Viterbo dove i nuovi casi sono 223.

TOSCANA – Sono 2.627 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 luglio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.149 tamponi molecolari e 12.928 antigenici rapidi.

I ricoverati sono 749, uno in meno rispetto a ieri, di cui 26 in terapia intensiva, 2 in più. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi delle ultime 24 ore Firenze a 503, Prato a 177, Pistoia a 225, Massa a 165, Lucca a 319, Pisa a 323 e Livorno a 325. In isolamento a casa 94.838 persone.